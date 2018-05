'El Bronco' impulsará propuesta del CCE #MéxicoMejorFuturo.

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco’, candidato independiente a la presidencia de México se comprometió a impulsar las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 firmándola agenda #MéxicoMejorFuturo

Por medio de su cuenta de Twitter la CCE público las imágenes de la firma con el gobernador con licencia de Nuevo León.

“El candidato independiente a la Presidencia, @JaimeRdzNL, firma la agenda #MéxicoMejorFuturo y se compromete a impulsar sus propuestas”.

El Bronco le planteó a los empresarios incrementar el salario mínimo y para ello propuso reducir la carga fiscal del sector.

De igual forma reiteró su compromiso con los empresarios de bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) exentar a quienes ganen menos de 10 mil 500 pesos al mes de pagarlo. También propuso liberar la presencia de la iniciativa privada, replantear la centralización de la política económica y apostar más por su regionalización.

"Yo soy un convencido de que a México lo mueven los empresarios y no los políticos", dijo Rodríguez Calderón.

También, aseguró que el salario mínimo debería estar en un rango de 333 a 335 pesos diarios. El indicador que actualmente está en 88.36 pesos, podría llegar a tal estimado si se baja del ISR, del 35% a 25%; y el Impuesto al Valor Agregado del 16 al 10 por ciento de manera general en todo el país, explicó el candidato.

Al terminar el encuentro 'El Bronco' se comparó con Andrés Manuel López Obrador "yo soy empresario. Yo sí me llevo bien con los empresarios. Los que no se llevan bien con los empresarios son aquellos que no pagan impuestos, como Andrés Manuel".

La agenda #MéxicoMejorFuturo comprende cinco ejes:

El primero promete un México seguro con legalidad y justicia, donde se plantea que exista cero corrupción y se tenga policías y Ministerios Públicos profesionales.

El segundo es una nación próspera e innovadora, donde exista empleos y finanzas sanas.

En el tercero buscan un México con igualdad y oportunidades, donde se garantice que los ciudadanos tengan acceso a los servicios de salud, educación y pensiones.

En el cuarto eje buscan un país con gobiernos eficientes y transparentes.

Y, por último, en el quito eje un país sustentable que preserve sus recursos naturales.