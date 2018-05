"El Bronco" festeja los 108 años de Don Cruz

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" se tomó un descanso en su campaña rumbo a las elecciones 2018, para festejar en compañía de su familia el cumpleaños 108 de Cruz Ramos López, quien fue adoptado como el abuelito de la familia y vive en su casa desde hace dos años.

"Hoy la vida nos la da el de arriba, él es el que me mandó al señor Bronco para que me trajera, por eso yo estoy aquí" Cruz Ramos López

Hace aproximadamente dos años, el candidato presidencial invitó a Don Cruz a vivir a su casa, quien se ha convertido en un abuelito para sus hijos durante este tiempo.

Don Cruz nació en San Luis Potosí y trabajó como gallero cuando era joven, también cuidaba chivas y caballos. Se trasladó a Nuevo León posteriormente y fue conserje de una escuela, en la que vivió muchos años por no tener un hogar.

En Villaldama vivió varios años acompañado de sus mascotas hasta que conoció a "El Bronco", durante su administración como gobernador. Él les había pedido apoyo para reparar la Escuela Antigua del Municipio de los Aldama, fue ahí cuando lo invitaron a vivir en su casa de García.

En el festejo de Don Cruz el mariachi aprovechó y se aventaron una canción muy buena que me hizo recordar todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta donde estoy ahora rodeado de ciudadanos con ganas de transformar a México. ¿A poco no está buena la canción?