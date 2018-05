"El Bronco" es acusado por el INE ante la PGR por triangulación de recursos

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', incurrió en triangulación de recursos, defraudación fiscal y uso de servidores públicos para obtener la candidatura en estas elecciones 2018, por lo que dio vista a la Unidad Especializada en Investigación de lavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Consejo General del INE aprobó sanciones por 739 mil pesos a El Bronco por las irregularidades encontradas.

Al menos 13 millones de pesos se encuentran involucrados, entre recursos públicos y privaos, que se habrían obtenido durante la etapa de recolecta de firmas de apoyo para lograr el registro de la candidatura independiente a través de la triangulación de recursos.

El INE detectó tres modalidades de triangulación de recursos, por lo que el consejero Ciro Murayama lamentó que estas acciones de lleven a cabo en medio del proceso electoral, pero no se tendrá tolerancia ante cualquier acto ilegal.

Ante las iregularidades encontradas se decidió dar vista a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita de la PGR. También se incluyó a la Contraloría del Estado de Nuevo León, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade).

“Este instituto, en materia de fiscalización, no va a contemporizar con los tiempos de las investigaciones, de su conclusión y de su presentación de este Consejo General a partir de razonamientos que no tengan que ver estrictamente con cuestiones procesales, para decirlo en otras palabras, este instituto no pretende hacer política”