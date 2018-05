El Bronco dice “si alguien declina a mi me fortalece”.

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente a la Presidencia de México aseguró que no declinara en favor de Ricardo Anaya de la coalición “Por México al Frente” ni por nadie y que si José Antonio Meade y Margarita Zavala lo hacen él saldrá beneficiado en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

De igual forma ‘El Bronco’ aseguró que no ha recibido ningún tipo de presión por parte de empresarios para declinar a favor de alguno de sus adversarios en la contienda electoral.

“Hay miles de empresarios que me ayudan, que me están ayudando a convencer a sus trabajadores, me abren las puertas de sus fábricas. Ninguno me ha pedido eso (declinar). Creo que los empresarios son libres en ese sentido, lo que quieren es que México no regrese al pasado. Al menos, lo que han hablado conmigo es que acabemos con el asistencialismo”, dijo el candidato en Cuemanco, Xochimilco.