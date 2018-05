"El Bronco" dice que su mamá le enseñó a mochar manos

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", indicó que aprendió a mochar las manos de su mamá, rumbo a las elecciones 2018.

"Mi mamá me enseñó a mochar la mano"

El Bronco aseguró que su mamá fue la que le enseñó a no tomar cosas que no le pertenecen, haciendo referencia a los servidores públicos corruptos, que toman el dinero que no le pertenece.

"Me duele la mano si quiero agarrar algo"

Durante un encuentro en el estado de Tamaulipas, Jaime Rodríguez recordó varias de sus propuestas de campaña, como ser un presidente cercano al pueblo, brindar hospitales de primer mundo, abrir escuelas militarizadas y mejorar la seguridad en México.

Cuando habló acerca de su trayectoria política, el candidato independiente reconoció que antes de que su hijo fuera asesinado él militaba en el PRI.

“Yo era prinosaurio y ahora sólo soy dinosaurio”

Por otra parte, criticó la violencia política en contra de los candidatos a cargos de elección popular, pues esto ha generado una condición no grata para la competencia.

"La mayoría de los candidatos creo que tienen temores, no pueden decir muchas cosas, se guardan o callan lo que piensan o lo que creen, porque eso provocaría a alguien o a alguienes"

El Bronco expuso que la violencia, además de desanimar a los posibles candidatos a participar, también puede influir en que los ciudadanos no participen en las elecciones.

"Los candidatos hoy son vulnerables y eso no es bueno para México porque luego nadie va a querer buscar una posición o a tratar de gobernar y creo que eso va a desalentar la participación de la sociedad"