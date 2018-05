"El Bronco" dice que la Broncomanía ha crecido, desde una trajinera

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" encabezó un acto proselitista desde una trajinera en Xochimilco, en medio de mariachis aseguró que la Broncomanía ha crecido para las elecciones 2018.

El Bronco recorrió el embarcadero de Cuemanco en un tiempo aproximado de media hora, en el que estuvo contestando varias llamadas de sus simpatizantes. Una mujer le contó su historia de cómo tuvo que irse a trabajar a Los Ángeles, California, aunque no quería porque no tuvo oportunidad laboral de volver a México.

"Es impresionante, por eso no debemos de fallar, si ustedes jóvenes tienen la oportunidad. Esta señora llora porque está lejos escuchando la canción de Cielito Lindo, desde California; dice que no quiere trabajar allá, quiere regresarse pero no lo hace porque aquí está mal. Hemos expulsado a más de 30 millones de mexicanos porque los gobiernos no hemos sido lo suficientemente creativos para poder darles empleo".