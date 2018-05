"El Bronco" dice que Osorio Chong es responsable de la inseguridad y está dolido por no ser candidato del PRI

"El Bronco" dice que Osorio Chong es responsable de la indeguridad y está dolido por no ser candidato del PRI

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', acusó a Osorio Chong de lavarse las manos por la inseguridad del país debido a que ahora está en campaña en estas elecciones 2018, y agregó que Chong está dolido porque su nombre no aparecerá en las boletas electorales como candidato del PRI.

Osorio Chong, candidato a Senador por la vía plurinominal llamó a El Bronco cínico por dejar la gubernatura de Nuevo León, por lo que Jaime Rodríguez respondió que ni los mismos priístas lo quisieron como candidato presidencial.

“No me dijo nada cuando era Secretario de Gobernación, creo que está dolido porque él quería verse en la boleta presidencial y no pudo, creo que cómo anda de candidato anda buscando reflectores pero creo que su amargura le gana, creo que es una persona que tiene un hígado negro, que no pudo lograr ser candidato del PRI”