"El Bronco" dice que Nestora no puede llegar al Congreso

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', manifestó su preocupación por el caso de Nestora Salgado y exigió a las autoridades a que actúen rápido para que no llegue al Congreso de la Unión.

“Me preocupa y por eso hay que exigirle a la autoridad que proceda rápido, no puede llegar a los congresos gente que haya agredido, que haya utilizado la fuerza de la violencia para resolver problemas de las comunidades, eso no debe pasar en México, debe ser sancionada y si tiene razón la justicia debe ser sancionada”

El Tribunal Superior de Justicia de Guerrero reabrió cinco procesos penales en contra de la candidata de Morena al Senado, Nestora Salgado, por presunto homicidio, secuestro y robo. Por lo que El Bronco exigió que se investigue y actúen antes de que llegue al Congreso.

Después de reunirse con sus simpatizantes en el municipio de Galeana, en Nuevo León, Jaime Rodríguez, manifestó que de ser culpable Salgado debe ser sancionada como cualquier otro ciudadano.

Agregó que cualquier funcionario que busque un cargo público y tenga algún juicio o esté en proceso judicial debe ser investigado antes de poder llegar al cargo.

“A mí me están investigando y no digo nada. Samuelito (García) me trae en friega con los procesos, que si las credenciales, que si los funcionarios y yo tengo que ser sometido al proceso de la ley, ella también tiene que ser sometida al ejercicio de la ley como cualquier persona de este país, no debe tener privilegios”