"El Bronco" dice que México no tiene que ser como Chiapas

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, señaló que México no tiene que ser como Chiapas al mencionar la diferencia económica entre las diferentes zonas del país, y puso como ejemplo a Nuevo León, rumbo a las elecciones 2018.

El Bronco mencionó que una de las principales causas de que en México existan diferencias salariales por región es la liberación de la iniciativa privada.

Cuando fue cuestionado acerca de la posibilidad de volver a competir en la contienda electoral 2024, en caso de no resultar electo el próximo domingo 1 de julio, Jaime Rodríguez Calderón no descartó nada.

“He tenido derrotas en mi vida que me han fortalecido, he tenido triunfos y la egolatría no me ha ganado. Creo en mí, si no fui suficientemente capaz de convencerlos, no pasa nada, lo volveré a intentar. No descarto nada en la vida”.