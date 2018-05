"El Bronco" defiende recolección de firmas de funcionarios

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", negó que la investigación que se encuentra en el Instituto Nacional Electoral (INE) acerca de la supuesta intervención de funcionarios púublicos del estado de Nuevo León en horarios laborales para reunir firmas de apoyo para el candidato pueda bajarlo de la competencia en estas elecciones 2018.

"No es el INE el que tiene que decidir eso, es la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) y nosotros acudiremos a defendernos al organismo que va a investigar"

Jaime Rodríguez exigió a los que lo acusan que presenten pruebas de las supuestas irregularidades ya que no fue ilegal la colecta de firmas, incluso aseguró que él mismo se encargó de reunirlas y si algunos funcionarios de Nuevo León o de otros estados lo apoyaron, lo hicieron en su derecho.

“Los funcionarios del gobierno son simpatizantes del Bronco. No es ilegal, ¿por qué va a ser ilegal que tú les firmes algo? Eso tendrán que demostrarlo, nadie lo ha demostrado. Nosotros la prueba que tenemos es que el trabajador tiene derecho constitucional, es un ciudadano y que los horarios… Tú no puedes determinar, a ver ¿quién dice que los horarios? Y en eso pues nosotros vamos a probar que no fueron en horarios laborales”