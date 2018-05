'El Bronco' culpa a Osorio Chong de la inseguridad en México.

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco’, candidato independiente a la presidencia, atacó a Miguel Ángel Osorio Chong, culpándolo de la inseguridad que se vive en México y asegurando que está dolido porque él no aparece en las boletas de las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Chong llamó cínico a “El Bronco” por ir a buscar la candidatura presidencial y dejar Nuevo León con problemas de seguridad por los recortes a Fuerza Civil.

"Él es el responsable de la inseguridad este país (...) Escupió pa'rriba", declaró en entrevista el gobernador con licencia de Nuevo León, al recordar que entre sus responsabilidades, la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo la seguridad pública de México.

"No me dijo nada cuando él era secretario de Gobernación, creo que está dolido porque él quería verse en la boleta presidencial y no pudo por su disciplina aberrante", agregó.

Rodríguez Calderón también acusó al Gobierno Federal y en particular a Osorio Chong que cuando éste fue titular de la secretaría de estado el apoyo en seguridad a los estados se daba a cuentagotas. "Han pichicateado a los estados el apoyo", dijo.

"Hoy creo que (Osorio Chong) está destilando veneno, ese veneno que le dejó la amargura de querer ser candidato y no ser, se conformó con una dádiva de ser candidato a senador".

“El Bronco” recomendó al exsecretario que se ponga a trabajar en su campaña y a defender el gobierno federal de cara al 1° de julio del 2018.

"Que defienda a su patrón Peña Nieto, porque ellos no le invirtieron al tema de seguridad porque en el sexenio de Peña Nieto, cuando fue secretario de gobernación, subieron todos los delitos de una manera impresionante", prosiguió Rodríguez.

Agregó que los estados más inseguros son los que gobierna el PRI y subrayó el caso de Hidalgo, donde Chong fue gobernador.

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco’, concluyó diciendo que Nuevo León tiene un lugar privilegiado en el tema de seguridad y eso lo hizo la entidad sin la ayuda del gobierno federal.