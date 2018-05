El Bronco considera la pena de muerte para delincuentes.

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, sigue proponiendo castigos contras los criminales si llega a ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, ahora el candidato independiente a la presidencia de México comentó que está considerando la pena de muerte junto con mocharle la mano a delincuentes.

En el Puerto de Veracruz el gobernador con licencia de Nuevo León afirmo que dicho castigo no es una ocurrenciano, sino que va muy en serio

“Pena de muerte, puede ser, ¿Por qué no? El delincuente no sigue la ley. No hay que tener miedo”.