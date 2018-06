"El Bronco" cancela gira en Coahuila por inseguridad

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, canceló la gira de campaña que tenía programada para estar en Coahuila, después de que el candidato a diputado federal, Fernando Purón, fuera asesinado, rumbo a las elecciones 2018.

"Mañana tenía un evento programado en Coahuila, lo vamos a cancelar por problemas que tienen en el estado, no queremos ir a montarnos en un problema que lo tiene que resolver la autoridad de Coahuila".

Desde Apodaca, El Bronco declaró que es lamentable lo que le sucedió al candidato a diputado federal del distrito 1 y responsabilizó a los gobiernos estatales de la seguridad hacia la ciudadanía en general, ya que los debates pueden molestar a algunas personas.

“Es lamentable lo que le pasó a este candidato, los estados tienen que proteger a cualquier persona, no solo a los candidatos, porque fue de manera alevosa, saliendo de un debate, es increíble que no haya la seguridad, que no se haya puesto la seguridad en la zona para proteger a quienes tenemos que debatir”