‘El Bronco’ aseguró que lo intentaron matar 

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia de México rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, dijo este sábado que muchos de los candidatos a puestos de elección popular tienen miedo de hablar debido a los ataques que puedan sufrir por parte del crimen organizado y aseguró que a él ya lo han intentado matar.

“Es algo que tiene que ver con que, quizá, algunos candidatos estén tratando de ganar simpatías y al delincuente eso le afecta. Cuando empecé habla fuerte contra los delincuentes me intentaron matar. Te puedo asegurar que algunos de los candidatos tiene miedo de empezar a decir cosas, eso inhibe la democracia, la participación de las sociedad”, dijo ‘El Bronco’ durante su trayecto a Orizaba, Veracruz

El Bronco señaló en su visita por Orizaba, Veracruz, que es necesario endurecer las leyes para que el tipo de situaciones que vivió como gobernador de Nuevo León no se repitan en ningún estado.

“Hay que investigar eso, no es común, no podemos predecir, prejuzgar el origen de la razón. Las leyes son suavecitas”.

Tan solo en el mes de mayo, seis políticos han sido asesinados, dos en Guerrero y Coahuila respectivamente y uno en Hidalgo y Estado de México. La última víctima del crimen organizado fue Remedios Aguirre, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo El Grande, Guanajuato, a quien mataron a balazos este viernes.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” comentó que los candidatos también debe llamar a la tranquilidad a sus simpatizantes para no caer en provocaciones.

“Tú ves, por ejemplo, como los simpatizantes de Morena son demasiado violentos y su candidato no los tranquiliza. También es la omisión de uno, yo no puedo permitir que mis seguidores agredan a alguien. No hay que generar enconos, porque al final el que gane hay que ayudarle. Los candidatos tenemos que llamar a la cordura”.