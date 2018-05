"El Bronco" asegura ser perseguido como Nelson Mandela

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', dijo que es perseguido por un sistema político corrupto, tal como lo fue Nelson Mandela, en estas elecciones 2018.

Después de su participación en la Tercera Cumbre Ciudadana organizada por la sociedad civil, El Bronco explicó que está calmado y tiene la conciencia, porque ninguna empresa aportó a su campaña como fue señalado en la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), sino solamente personas físicas lo apoyaron.

"Siempre he sido un hombre polémico, siempre he hecho las cosas bien y a algunas autoridades no les gusta que les diga sus verdades, entonces yo tengo la conciencia tranquila, voy a demostrar que el sistema político mexicano está podrido, está corrompido y tiene dolencias enormes; cuando un atrevido lo dice pues obviamente es perseguido, pero no importa, Mandela fue perseguido”