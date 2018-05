'El Bronco' asegura que la renuncia de Zavala fortalece su campaña.

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', ahora el único candidato independiente a la Presidencia, aseguró que la renuncia de Margarita Zavala a la contienda electoral, no le ha afectado, al contrario, dicha decisión ha beneficiado su campaña rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

'El Bronco’ afirmó que mucha gente que apoyaba a la exprimiera dama de México se está poniendo en contacto con él para fortalecer su campaña.

También dijo que le llama la atención que Zavala no tenga dinero para continuar en la contienda y afirmó que "habrá que ver la mano que mece la cuna".

"Yo también estoy teniendo problemas financieros, de repente no nos alcanza, pero no vamos a ceder por eso", dijo el aspirante en el foro Diálogos: Manifiesto México, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

'El Bronco' dijo que no es fácil ser un candidato independiente, pero no aprueba la decisión de Zavala de salir de la contienda porque no tiene posibilidades de ganar no es suficiente para renunciar.

"Pues entonces hay que bajarnos todos, quién dice que se puede ganar o perder. La elección es el primero de julio. ¿Para que te metes a competir?", cuestionó.

Acerca de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde llama "animales" a los migrantes, Rodríguez Calderón dijo que "son sus expresiones" y pidió no hacerle caso, dado que la relación comercial con el país vecino es con los empresarios y ciudadanos, no con su presidente.

"México y Estados Unidos seguirán teniendo la relación a pesar de Peña Nieto y a pesar de Trump", expresó.

'El Bronco' propone reducir carga fiscal

Jaime Rodríguez Calderón afirmó que muchas personas no quieren entrar a la formalidad por el alto pago de impuestos.

“Reducir la carga fiscal y llevarlos a la formalidad en mucho de los casos, pero la gente que está en la informalidad no se quiere formalizar porque tiene la misma carga fiscal que el resto, hay una desigualdad en este caso, aquí sí tendríamos que ver quién puede ir a la formalidad y quién no debe ir para generarle condiciones de empleo”, dijo.

Durante el primer trimestre del año, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 56.8% de la población con 15 años o más.

Los niveles de desempleo en México registraron su menor nivel desde que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a publicar trimestralmente las cifras de la población desocupada a través de la ENOE, en 2005.

El Bronco comentó que logrará que la gente cuente con mejor calidad de vida para facilitar la aportación de impuestos.

“Pero que una persona vaya al empleo formal no es para que pague impuestos, sino para que tenga un mejor nivel de vida, y a partir de eso, pagará impuestos. No soy todólogo pero sí puedo escuchar planteamientos para tomar las mejores decisiones”, agregó.

En seguridad, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco' insistió en "mochar las manos a los servidores públicos que roben".

“Tenemos que atrevernos, estemos o no preparados. El mexicano necesita atreverse y tener un líder que se atreva. Tres madres en Jalisco lloran a sus hijos, ni huesitos les dejaron y nos estamos preocupando por una mano (...) No soy carnicero, no me gusta la idea, pero me gusta cómo la sociedad la está adoptando”.

