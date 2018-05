"El Bronco" asegura que en su gabinete no habrá políticos

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aseguró que, de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, su gabinete no estará conformado por políticos, sino por ciudadanos que hayan vivido los problemas que enfrenta México cada día.

“En mi gabinete no habrá políticos en mi gabinete, pero sí habrá gente que haya vivido las circunstancias del país para que las pueda resolver”

A través de su cuenta de Facebook, el candidato independiente ha señalado que es necesario hacer cambios en la estructura del Gobierno de México.

El Bronco propuso que el encargado de la política migratoria del país sea un migrante, alguien que haya pasado por las mismas situaciones que atraviesan los mexicanos.

"Si yo soy presidente pondremos algún migrante, alguien que se haya jodido, que se haya pasado el charco, que haya sido perseguido, que haya batallado para lograr una mejor condición de vida y para su familia. Ese será el responsable."

Hoy quiero hacer un reflexión con ustedes. ¿Cuántas veces han tenido que vencer desgracias? ¿Cuántas veces han tenido que superar el dolor? ¡Muchísimas! y ¿quién ha sacado adelante a este país? LA GENTE, no los partidos ni sus gobiernos. Ya quítate la venda de los ojos, despierta y cambiemos el rumbo de México. ¿Cuento contigo?

Jaime Rodríguez Calderón señaló que el gobierno no haga nada para resolver el tema de la gente que tiene que migrar a otro país ya que no existen políticas adecuadas debido a que las personas que las elaboran no han ido a trabajar a Estados Unidos.

“Yo pienso diferente. Conmigo no habría necesidad de que ninguno de los mexicanos se fuera a los Estados Unidos. Si México hubiera hecho desde treinta o cuarenta años que todos los mexicanos tuvieran oportunidad de trabajar, sería diferente”.