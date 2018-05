'El Bronco' asegura que el gobierno deja que se haga el huachicoleo.

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco”, candidato independiente a la presidencia aseguró que el gobierno es el que deja que pase el huachicoleo y de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, prometió acabar con el robo de combustible en Guanajuato.

El Bronco indico que tras el próximo debate presidencial, que se realizará el próximo domingo 20 de mayo de 2018, visitará más municipios del estado de Guanajuato como San Felipe, Acámbaro, Dolores Hidalgo y Comonfort.

Jaime Rodríguez dijo que de llegar a la presidencia acabará con el huachicoleo, pues es un delito que han permitido las autoridades de todos los niveles y que ya está fuera de control.

“Hay que investigar a las gasolineras, porque a dónde va toda esa gasolina o diesel robado, y no diré cuál es la propuesta para erradicar el problema porque después lo van a escuchar; yo actúo”, destacó el candidato.

El Bronco señaló que sólo con atención se podrá resolver el problema del robo de combustible y aseguró que este problema tiene que ser atendido de manera conjunta por los tres niveles de gobierno y que las policías municipales no pueden estar exentas de responsabilidad.

“El tema de huachicol es un tema que el mismo gobierno deja que pase, es decir, si tenemos toda la fuerza policiaca, ¿por qué permite el gobierno que crezca ese delito?"

No debemos seguir permitiendo que el delincuente rebase a la autoridad con algo que es patrimonio de la nación. Dejemos de ser antipáticos con los problemas de #México, solo así podremos avanzar. Dale RT si estás de acuerdo. pic.twitter.com/lEot6TcHVa — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 9 de mayo de 2018

Copian sus Propuestas

Referente al tema de seguridad, particularmente de los policías, sostuvo que el gobernador Miguel Márquez ha bajado la guardia.

“Creo que el gobernador debería ponerse las pilas y dejar de andar en campaña, Guanajuato está pasando por un problema de violencia y de maldad y creo que sus alcaldes están más metidos en las campañas, que en resolver el problema de seguridad. El gobernador está más pegado apoyando la campaña de su candidato a la Presidencia y está descuidando lo más preciado que es para un país, estado y municipio, que es la seguridad."

Jaime Rodríguez destacó que como gobernador de Nuevo León puso orden en la policía al darles seguridad, tranquilidad y ahora es el estado que mejor le paga a sus elementos de seguridad con 20 mil pesos mensuales.

Respecto a la propuesta del candidato de por Guanajuato al frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, sobre militarizar escuelas preparatorias para preparar a jóvenes para policías, el Bronco afirmó que seguramente Diego votará por él ya que le gustan más las propuestas del norteño que las de Ricardo Anaya.

“Creo que Diego va a votar por El Bronco y los seguidores de Diego van a votar por El Bronco y qué bueno, porque las buenas propuestas deben de replicarse y creo que eso va a ayudar a que baje la violencia y la maldad”.

'El Bronco' asegura que el gobierno deja que se haga el huachicoleo.

"Evidentemente yo le diría a los de Guanajuato que voten por aquella persona que presente propuestas que beneficien a la sociedad y esta propuesta, de este señor que no conozco -voy a mandarle un Whatsapp para que no sea copión- pero eso quiere decir que yo soy el mejor candidato y si Diego está diciendo que esas propuestas son buenas para Guanajuato, quiere decir que las propuestas de Anaya no son buenas y soy mejor que Anaya y lo dice su candidato a gobernador”, señaló Jaime Rodríguez.

Respecto a las escuelas militares, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco” dijo que en Nuevo León, se implementaron las preparatorias donde algunos de maestros son exmilitares con el objetivo de tener una educación disciplinada.