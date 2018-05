El Bronco asegura que Zavala nos hizo perder 40 mdp por irresponsable.

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, ahora único candidato independiente a la Presidencia de México, aseguró este viernes que la renuncia de Margarita Zavala a la contienda electoral hizo que el Instituto Nacional Electoral (INE) gastara 40 mdp en impresiones de boletas por su “irresponsabilidad de no llegar” a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

“Uno cuando entra a una competencia es para terminarla, es como si entran a un maratón y a medio camino dices: ‘ya me cansé’. Fíjense lo que nos hizo perder, 40 millones de pesos en las boletas, la irresponsabilidad de no llegar. Tenemos que ya no hacer gastar el dinero público, es un esfuerzo de millones de personas”, dijo ‘El Bronco’