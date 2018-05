‘El Bronco’ asegura que México necesita un escarmiento.

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco’, candidato independiente a la presidencia rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, aseguró que su propuesta de 'mochar' la mano a funcionarios corruptos va en serio, aclaró que no pretende ser carnicero pero que México necesita un escarmiento.

El Bronco señaló este jueves en la conferencia México, Retos y Oportunidades, en la 59 Semana Nacional de la Radio y Televisión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que se toma muy en serio su propuesta contra los funcionarios públicos que roben

“Al funcionario corrupto hay que hacerle lo que hay que hacerle para que ya no robe. Quiero ser muy claro. Estoy consciente que he generado polémica, pero sé que mucha gente quiere que se haga. No se trata de confrontar ni de ser carnicero, no lo soy. Pero sí estoy seguro que México necesita un escarmiento”, dijo.