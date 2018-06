El Bronco apela contra el INE y asegura está actuando al margen de la ley.

Juan Morales, la defensa jurídica de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” apeló este lunes a la resolución que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 28 de mayo sobre una supuesta triangulación de recursos del candidato independiente a la presidencia para financiar su campaña rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

El órgano electoral impuso una multa de 739 mil pesos en contra del candidato sin partido y vistas a la PGR, al SAT y a la Contraloría y Transparencia de Nuevo León para que se investigue a El Bronco por la triangulación de recursos.

Juan Morales acusó al Consejo General de tomar la resolución basado en presunciones y conjeturas y sin argumentos jurídicos que la sustenten.

"Esto lo vamos a ganar ante el Tribunal, que es una institución muy competente, muy seria, muy formal, muy ética, que usualmente le hace la plana al INE, porque no sabe hacer la tarea (…) El INE es irresponsable, el INE es poco serio y el INE está actuando al margen de la ley”, afirmó.

“El INE al hablar de la resolución sobre el manejo de los recursos que se aportaron a la campaña, lo sustentó en lo siguiente: habla de una motivación sobre las normas internacionales financieras, sobre reglas de la lógica, máxima experiencia, sana crítica y escepticismo profesional. Esos no son conceptos jurídicos, son conceptos técnicos. No existe una ley que sustente estos preceptos para que sean tomados en cuenta para sancionar, no están en un reglamento, en una ley, en un oficio, esto es bajo una situación tendenciosa de perjudicar al independiente (…) Está de dar vergüenza la forma que fue sustentado y fundamentado este acuerdo”, aseguró.

Morales acusó también que se está juzgando dos veces el apoyo de auxiliares ciudadanos que no presentaron en tiempo una carta que acreditara que de manera voluntaria recogieron apoyo a “El Bonco” y por ende, hay una doble sanción a la conducta. La primera multa de alrededor 250 mil pesos afrimó ya fue pagada.

“Están juzgando dos veces (…) se supone que durante el proceso de fiscalización deben detectar las fallas y al cierre de la instrucción se debe de tomar una determinación, en la cual se nos fijó una multa. Aquí están actuando de manera contraria: cierran el proceso de fiscalización y entonces comienza la revisión. Aquí hay una falta operativa, una falta de organización y administración del Instituto”, agregó.

Ciro Murayama, quien encabeza la Comisión de fiscalización del INE, declaró que el recurso de apelación que presentó el equipo de 'El Bronco' es una estrategia política, a lo que Morales aseguró que el consejero electoral encabeza una estrategia política para que el independiente deje de participar en la campaña presidencial.

“Hay una cuestión inquisitoria para bajarlo (a Rodríguez Calderón) de la contienda. Responsabilizamos fundamentalmente al consejero (Lorenzo) Córdova y a (Ciro) Murayama de tomar una actitud frontal y personal en esta situación. Hay una falta de seriedad total en la resolución”, dijo Morales.

El Bronco demanda app del INE

El mismo Juan Morales entregó el 28 de mayo una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para investigar y sancionar “a quien resulte responsable” por la aplicación que se usó para recoger el apoyo ciudadano de los independientes.

El día de hoy, aseguró que Jaime Rodríguez Calderón presentó una ampliación a esa denuncia para que en particular se investigue a los consejeros electorales por abuso de autoridad, delitos cometidos contra la administración de justicia, delitos electorales en materia del Registro Federal de Electores, acceso ilícito a sistemas de cómputo e informática, ejercicio ilícito del servicio público y los que resulten de la investigación.