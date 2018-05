Derbez afirma que Anaya ya no tiene tiempo para alcanzar a AMLO

El excanciller Luis Ernesto Derbez, quien intentó ser el candidato presidencial del PAN, declaró que Ricardo Anaya Cortés, desperdició una buena oportunidad en el segundo debate presidencial para posicionarse, y ya no le queda tiempo para alcanzar a su contendiente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones 2018.

Diferentes encuestas ubican al candidato de la coalición Por México al Frente, detrás de Andrés Manuel López Obrador con una diferencia de entre 10 y 20 puntos, por lo que Derbez afirmó que esa diferencia ya es casi imposible de superar.

De acuerdo con Derbez, Ricardo Anaya falló en el debate por engancharse en las discusiones como los demás candidatos en lugar de explicar sus propuestas en los temas de comercio exterior, inversión, frontera y migración.

El ex secretario de Economía y Relaciones Exteriores señala que Anaya ha caído en el populismo con sus recientes propuestas.

"Tuvo que haberse arriesgado muchísimo más, haber hecho propuestas mucho más audaces (...) no salir con obviedades como 'yo también quiero subir el salario mínimo'. Francamente, creo que es una pérdida tremenda de tiempo. No escucha nada, no dice nada y, desde luego, da un poco de populismo que no deberíamos estar en este momento haciendo"