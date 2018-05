Debates deben de “pasar de insultos a proponer ideas”: PRI.

Armando Luna Canales, vicecoordinador de los diputados federales del PRI, aplaudió la participación de José Antonio Meade en el segundo debate presidencial y consideró que se tiene que "elevar el nivel del debate" entre candidatos a la Presidencia de la República y “pasar de insultos o críticas, que no llevan a nada, a proponer ideas” en futuros encuentros rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Afirmó también que durante el debate del domingo 20 de mayo “hubo muchas agresiones y descalificaciones”.

“El candidato de la coalición 'Todos Por México', José Antonio Meade Kuribreña, fue el que hizo propuestas, demostró su experiencia, su capacidad y que es el que tiene que ser el Presidente de México”.

Luna Canales aseguró que México necesita “una política de diálogo, de contraste de ideas, pero no de insultos, no de discriminación, no de poner apodos, como veíamos ayer a López Obrador”.

“Tenemos que elevar el nivel de pasar de insultos o críticas, que no llevan a nada, a poner ideas que son las que los mexicanos quieren escuchar para saber cómo va a salir el país de los retos que enfrenta”, destacó.

Aseguró que Meade dio puntos claros con conocimiento de causa, con la experiencia "que está detrás de haber sido canciller, de haber sido secretario de Hacienda y Crédito Público y de haber dado resultados oportunos en su momento”.

Luna Canales estimó que el formato de este debate con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, “estuvo un poco raro, de momento parecía que el debate era con los conductores ¿no? que era un poco los que provocaban”.

“Sin duda, no hay un formato perfecto para un debate y cambia mucho cuando son dos, cuatro o cinco personas. Lo que sí les puedo decir es que lo que tenemos que hacer es seguir perfeccionando esos ejercicios, sin duda son valiosos”, abundó.

Externó que “con todo el defecto que pudiera haber tenido la organización o el mecanismo del debate para intercambiar ideas, lo más importante es que se notó una persona con una capacidad superior al del resto; sin duda, es muy clara la superioridad de José Antonio Meade”.