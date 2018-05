Coppel, Aeroméxico y Coparmex no obligan a empleados votar por Anaya

Coppel, Aeroméxico y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han negado las declaraciones del candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremo Historia, Andrés Manuel López Obrador, de obligar a los empleados a votar por su contendiente Ricardo Anaya.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos aclaró que las afirmaciones son infundadas

La empresa Aeromçexico publicó en su cuenta de Twitter que respeta las leyes electorales por lo que la información distina es falsa.

Coppel por su parte ha declarado en un comunicado su respeto a la elección de sus empleados.

Telmex, otra de las empresas mencionadas por Andrés Manuel, no ha declarado nada hasta el momento.

“Hoy me informaron que algunos empresarios, los de mero arriba, porque no quiero generalizar, ya les están mandando cartas y les están pidiendo a sus trabajadores que voten por Anaya. Me dijeron de Coppel, de Aeroméxico y de Telmex” Andrés Manuel López Obrador