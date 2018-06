Conoce cómo serán las preparatorias militarizadas de‘El Bronco’

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente a la presidencia de México, público en su cuenta de Youtube dos videos donde explica su propuesta de militarizar preparatorias en el país de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Rodríguez Calderón mencionó este martes en el segundo video que esta medida busca bajar los índices delictivos propiciados por la falta de oportunidades.

‘El Bronco’ agregó que la disposición de que el Ejército dé clases ha dado buenos resultados en Nuevo León, estado donde es gobernador con licencia, ya que según el candidato, ha bajado el índice delictivo.

Rodríguez Calderón también compartió en YouTube un video musical de 1 minuto con 18 segundos donde promociona sus aspiraciones presidenciales.

De igual forma, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” ataca a los partidos políticos y hace referencia a sus adversarios como Andrés Manuel López Obrador de la coalición “Juntos Haremos Historia” y Ricardo Anaya de “Por México al Frente”.

“Con los partidos queremos acabar (...) Quitando a aquellos que siempre están en el poder (...) Si queremos hacer el bien, no puedes votar por ‘Ya sabes quién’. Que no nos gane la sonrisa de un canalla. Tenemos tiempo de sobra pa' con el PRI no repetir”, se puede escuchar en el video musical alusivo al candidato presidencial.