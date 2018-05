Conoce a la víctima que secuestró Nestora Salgado, según Meade.

La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, presentó este miércoles el testimonio de la supuesta víctima Dulce Rubí, la cual culpó a Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de Guerrero, por presuntamente haberla secuestrado durante tres meses, situación que José Antonio Meade sacó a la luz en el segundo debate presidencial rumbo a las elecciones 2018.

"A mí me detuvo y me llevó a su casa. Mis papás me anduvieron buscando en la noche porque fue en la tardecita, como entre las 6, 7 de la tarde, y al otro día ellos se enteraron que Nestora me había llevado. Me dijo uno de los policías que ella tenía, me pidió mi teléfono para comunicarme con mis papás”, dijo el testimonio.

Meade, candidato de la coalición “Todos por México” citó, durante el segundo debate un expediente en el que se señala que Salgado pidió 5 mil pesos a cambio de la libertad de Dulce.

Conoce a la víctima que secuestró Nestora Salgado, según Meade.

“Soy la comandante Nestora Salgado y sólo les hablo para decirles que, a cambio de la libertad de su hija, me tienen que entregar la cantidad de 5 mil pesos, así es que ya sabe, cuando tenga la cantidad me la entrega y yo le entrego a su hija”, leyó Meade.

En su testimonio, Rubí mencionó que estuvo secuestrada en siete lugares por la exlideresa de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

“Yo iba con una amiga, iba saliendo de una fiesta, nos encontraron, nos dijeron que nos iban a llevar y yo ahí me asusté, todos nos estaban apuntando y lo único que hice fue obedecer. Me anduvieron trasladando de un lugar a otro para que no me encontraran”, dijo.

La presunta víctima aseguró que pidió ayuda a la asociación Alto al Secuestro porque Salgado pidió una cantidad de dinero que sus padres no tenían.

“Mis papás recibieron una llamada donde les dijeron que, si querían que me dejaran libre, que dieran 5 mil pesos y mis papás no accedieron porque nosotros vivimos al día, no tenemos esa cantidad. Sí denuncié a Alto al Secuestro porque pidió dinero, porque me tuvo retenida siendo menor de edad”, afirmó Dulce Rubí.

¿De qué se le acusa a Salgado?

Conoce a la víctima que secuestró Nestora Salgado, según Meade.

El 21 de agosto de 2013, Salgado fue detenida acusada presuntamente de al menos 50 secuestros y de cobrar por la liberación de personas que detenía por algún delito.

En marzo de 2016 fue liberada tras pasar dos años y siete meses en prisión, ya que no existían elementos para que fuera juzgada por secuestro.

Isabel Miranda de Wallace acusó a Morena de darle impunidad a una persona que está acusada de secuestro y homicidio.

"Nestora Salgado miente cuando dice que fue exonerada, hubo una reposición de proceso que es diferente. Si tiene la conciencia tranquila, que espere a que termine el proceso", expresó.

De igual forma hizo un llamado a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), para que se respete la ley.

Conoce a la víctima que secuestró Nestora Salgado, según Meade.

“No hay una sentencia en el caso de Nestora Salgado, falta mucho en el proceso. Le exijo al presidente del INE que respete la ley. No puede llegar a un cargo alguien que está en un proceso judicial”, dijo.

Salgado aún tiene tres procesos abiertos en Guerrero, después de que la Fiscalía de dicho estado apelara las sentencias que la exoneraron de dos cargos de secuestro y uno por homicidio calificado.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la candidata al Senado por la vía plurinominal de Morena podría volver a la cárcel.