Con AMLO “tenemos miedo a no poder opinar” dice el CCE.

Con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de México tras las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, Rubén Aguilar, vocero del candidato Ricardo Anaya de la coalición “Por México al Frente”, y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguraron que el tabasqueño está marcando una agenda peligrosa para el país y que “tenemos miedo a que no se nos permita opinar” respectivamente.

Ruben Aguilar, señaló que AMLO está llevando una agenda bastante insegura para los medios de comunicación en México, pero acepta que la estrategia le ha favorecido en el periodo de campañas.

“López Obrador está marcando una agenda muy peligrosa para el país, una agenda muy grave, pero muy rentable en términos electorales. No lo niego”, expresó.

Aguilar afirmó que el candidato de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ genera ruido mediático, pero no necesariamente votos y aseguró que el abanderado de Morena, PT y PES “ya llegó a su tope” en las encuestas, a diferencia de Anaya quien sigue creciendo.

Referente a las fricciones que Andrés Manuel ha tenido con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quienes publicaron este jueves el comunicado ‘Así No’ acusando al político tabasqueño de hacer "declaraciones infundadas", Aguilar mencionó que sus acciones forman parte de su estreñía de campaña.

“López Obrador siempre ve al empresariado como un sector muy beneficiado de la propia estructura económica del país (...) no me parece que sea un accidente, me parece que es un planteamiento muy estratégico en su campaña”, dijo.