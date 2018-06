Candidatos presidenciales se olvidan del medio ambiente

A escasos días del tercer debate presidencial, que tendrá como uno de sus temas el desarrollo sustentable, los candidatos a la presidencia no han suscrito los 10 compromisos de medio ambiente propuestos por #10xMéxicoNatural.

Aunque el colectivo solicitó a los candidatos suscribir sus propuestas desde finales del mes de abril, ninguno de ellos se ha manifestado en el tema.

Las encargadas de la agenda medioambiental de Ricardo Anaya Cortés, Silvia Garza, y de Andrés Manuel López Obrador, Josefa González Blanco, son las únicas que han asistido a una mesa de trabajo con las organizaciones.

“La agenda ambiental de los candidatos ha guardado un bajísimo perfil, desafortunadamente; reconocemos que hay problemas muy importantes en este país como puede ser la seguridad, la educación, la salud y es entendible que medio ambiente lo dejen hasta abajo”

En el tercer debate se hablará de desarrollo sustentable y cambio climático: participa y cuestiona. Haz clic en https://t.co/1sHqHhvBVd y pide a los candidatos que se sumen a #10xMéxicoNatural #Elección2018 #DebateINE pic.twitter.com/UaPNfLXnVT — Pronatura México (@Pronaturamexico) 24 de mayo de 2018

Juan Bezaury, representante de The Nature Conservancy, una de las organizaciones que forman parte del colectivo informó que es preocupante que los candidatos no tomen con seriedad el tema, ya que pueden haber repercusiones en el desarrollo nacional si no se toman las medidas necesarias.

Recordó que se reunieron con el entonces candidato Felipe Calderón hace 12 años y también con Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri en el ciclo electoral anterior pero que en esta ocasión los candidatos han respondido con menor interés.

“Ha sido tan pobre la visión ambiental que han mostrado todos los candidatos que me preocupa que se desdibuje el medio ambiente en sus planes de gobierno como están planteados actualmente. Espero que antes de la votación se dé más carnita a la parte de medio ambiente”

¿Conoces las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México? Es vital que los #candidatos a la Presidencia se comprometan a adoptarlas en caso de ser electos para crear un desarrollo #sostenible en México. Conócelas: https://t.co/GLKO8bz604 #Elección2018 #DebateINE pic.twitter.com/za2Ci9K1nx — Mexico TNC (@Mexico_TNC) 30 de mayo de 2018

El representante de la organización espera que en el tercer debate presidencial los candidatos puedan centrarse más en las propuestas y menos en las descalificaciones, como se ha visto en los pasados encuentros.