CCE asegura que los empresarios no tienen candidato ni partido, "no nos incluyan en este complot"

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, ha negado que los empresarios presionaran a los candidatos osé Antonio Meade y Margarita Zavala para declinar en favor de Ricardo Anaya para poder ganarle a Andrés Manuel López Obrador en estas elecciones 2018, y piden que se les deje fuera del "complot".

"Los empresarios organizados no tenemos candidato ni partido; no impulsamos el voto corporativo a favor o en contra de alguno de ellos. Las propuestas que son en beneficio del país las aplaudimos y las que no las señalamos. Lo que no nos parece lo señalamos, lo que sí construye un México mejor, lo señalamos” Juan Pablo Castañón