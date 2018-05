Andrés Manuel suma a Santiago Nieto a su campaña para prevenir otro Odebrecht

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se unió este martes a la campaña del candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la finalidad de evitar la compra de votos rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 y frenar casos como el de Odebrecht.

Andrés Manuel fue acompañado por Nieto Castillo al mitin que tuvo en Tlaquepaque, Jalisco, en el cual anunció que se sumaba a la campaña presidencial en material electoral.

El abanderado de Morena, PT y PES, negó que Santiago vaya a tener un cargo en su gobierno.

"No va a ser fiscal, me va a ayudar. Él está uniéndose, no me está poniendo ninguna condición", señaló.

El extitular de la Fepade publicó por medio de su cuenta de Twitter, una foto con Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y aseguró que tienen un compromiso común: la lucha contra la corrupción en México.

Ebrard compartió la publicación en la misma red social y dijo: "más y más personas valiosas se suman a la propuesta de AMLO".

Durante el mitin López Obrador pidió la colaboración de sus simpatizantes para evitar algún fraude en las elecciones 2018 para garantizar que la contienda sea limpia y se establezca una verdadera democracia.

“Que entre todos logremos que se afiance el hábito democrático, que ya no se compren los votos, que no se trafique con el hambre y con la necesidad de la gente, que no se acarreé a nadie, que no haya voto corporativo, que la elección sea limpia y sea libre, que no haya fraude electoral”, dijo.