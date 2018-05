Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el apoyo del norte del país

AMLO Ganador

Durante el proceso de elecciones 2018 ha quedado en claro que gran parte de México, tiene mucho enojo e ira contra a Enrique Peña Nieto y el norte del país ha manifestado su apoyo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

La ola positiva de simpatizantes y seguidores que genera Andrés Manuel López Obrador en los estados del norte de México solo alcanzará a mojar hasta sus candidatos al Senado de la República, difícilmente bajaría a las diputaciones federales y locales.



En Sinaloa, el candidato presidencial de Morena le alcanzaría a llegar a la fórmula al Senado y alguna brisa mojaría en la zona de Guasave y un sector de la capital del estado.



En Sinaloa la fuerza de López Obrador más que de seguidores seguros es de percepción, lo cual quedaría demostrado el día de la votación.



Lo que es innegable es que existe una irritación contra el gobierno priista de Enrique Peña nieto, pero habría que ver el comportamiento del voto duro del PRI.



A nivel local, el PRI le apuesta en gran medida a lo que haga cada candidato para presidente municipal y legisladores locales. Así como candidatos a diputados federales que serían los que detendrían el crecimiento de AMLO y llevarían votos a Pepe Meade.



Otro que se considera de los aciertos de la actual campaña fue permitir la reelección de Jesús Valdés por la alcaldía de Culiacán, Fernando Pucheta por Mazatlán y Álvaro Ruelas por Ahome. Nos adelantan que todos ellos salieron muy bien evaluados de cara al proceso electoral y tienen amplias posibilidades de triunfo.



Con todo lo anterior llegamos a la conclusión que la campaña de José Antonio Meade tiene posibilidades de crecimiento desde abajo hacia arriba, en resumen, serán los candidatos locales los que le generen votos al abanderado presidencial priista.



Recordemos que en la pasada elección presidencial fue Enrique Peña Nieto el que generaba las simpatías y la fuerza venia de arriba hacia abajo, lo contrario al caso de Pepe Meade.



En pasadas entregas señalábamos que el anterior debate presidencial era el primer examen del candidato José Antonio Meade, ahora podemos asegurar que tendrá una segunda oportunidad con el siguiente debate; de no aprobarlo, estaría fuera del examen final el primero de julio.



Para ser más directos: o sale con todo a ganar el próximo debate o quedaría completamente fuera de la pelea. No habrá mañana para Pepe Meade, debe dejar de ser tan técnico, debatir fuerte y sin miedo, no hay margen de error. Así que muy atentos.