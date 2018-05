Anaya si le vendió a empresa fantasmas dice el SAT.

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, se ha visto envuelto en presunto lavado de dinero y en la compra de una nave industrial mediante una empresa a su nombre, Manhattan Master Plant Development, la cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmo se trata de una “empresa fantasma”.

Dicha empresa se muestra como propiedad del abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y su familia, la cual compró en 54 millones de pesos la nave industrial.

El SAT publicó en su portal que el 16 de febrero Manhattan Master Plant Development fue incluida en una lista de 146 empresas que son utilizadas para mover dinero con el objeto de ocultar su origen, es decir, lavar dinero.

Con un capital de 10 mil pesos la empresa fue constituida, cinco mil pesos los puso Luis Alberto López López y los otros cinco mil María Amada Ramírez Vega, el chofer de Manuel Barreiro y la esposa de su contador respectivamente.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda llevó a cabo un análisis el cual demuestra que la empresa fue usada para concentrar 54 mdp que se movieron entre 12 y 17 empresas y cinco países, Gibraltar, Suiza, Canadá, República Dominicana y México.

Javier Lozano, vocero de José Antonio Meade, candidato de la alianza “Todos por México”, acusó a Anaya de mentir y estar involucrado en lavado de dinero. Por medio de un video en su cuenta de Twitter dijo:

“Que conste que se los dije, Ricardo Anaya miente y está metido en lavado de dinero”.

Tres datos que exhiben la mentira de @RicardoAnayaC en el escándalo de lavado de dinero del que es partícipe y beneficiario. Vean#Anaya #Barreiro pic.twitter.com/iuHOdrrCL8 — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 26 de febrero de 2018

El abogado saca trapitos al sol

Joaquín Adrián Xamán, abogado de dos fiscalistas que crearon todo el entramado financiero que ahora tiene contra la pared al panista aseguró que Anaya estaba enterado de la situación, por lo que no puede deslindar de su responsabilidad.

“Posterior a la compraventa, uno de mis clientes se dio cuenta de que pusieron como dueños de Manhattan Master Plant a dos colaboradores de Barreiro, cuestionó, y le dijo que había que cambiarlos. Le pidió a un prestanombres de mayor calidad y Barreiro puso a Juan Carlos Reyes”, dijo Xamán.

Recordó que el 25 de agosto de 2016, en la notaría 31 de Querétaro, se celebró el contrato de compra venta del terreno de 13.5 hectáreas entre Juni Serra SRL de CV y Manhattan Master Plant Development, empresa fantasma creada por Barreiro, amigo de Anaya.

De igual forma dijo que en la escritura sí aparecen como dueños de Manhattan Master Plant Development Luis Alberto López y María Amada Ramírez, sin embargo, después se hizo un acta de asamblea de la venta de partes sociales, pero le pusieron fecha anterior para tratar de ocultar el error.

“Hicieron un convenio de negocios en el que supuestamente Juan Carlos Reyes, ya socio de la empresa con esa fecha anterior, le instruye a Luis Alberto López a que firme la compraventa… Un dato revelador es que la escritura de compraventa no se podía cambiar porque ya se había mandado al registro”, agregó.

“Ricardo Anaya dijo ‘me contactaron del Parque Industrial y me dijeron que Juan Carlos Reyes quería comprar’, eso en la cronología de los hechos es imposible, porque Juan Carlos Reyes a la fecha de la compraventa no aparecía en la película, no era socio de Manhattan Master Plant Development. Por eso hay dos conclusiones lógicas: Ricardo Anaya sabe que no le compró a Juan Carlos Reyes; y Ricardo Anaya aceptó que le pusieron a una segunda persona para enderezar la versión de que le vendió a esa persona, a sabiendas de que no era cierto”, concluyó.Anaya. si le vendió a empresa fantasmas dice el SAT.

Anaya si le vendió a empresa fantasmas dice el SAT.