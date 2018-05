Anaya señala problema de fondo: los maestros no se sienten parte de la Reforma Educativa

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, participó en el "Diálogo 10 por la Educación", en donde afirmó que cancelar la reforma educativa sería un error histórico, pero se tiene que aplicar de forma correcta y dejar en claro que no se trata de un castigo sino de mejorar. Señaló que existe un problema estructural de fondo: los maestros no se sienten parte de la reforma, rumbo a las elecciones 2018.

"Hay un problema estructural de fondo: Los maestros no se sienten parte de la reforma”

“Hoy el sentimiento que hay en el magisterio es un sentimiento un poco como de persecución de que se les ha echado la culpa de los problemas (...) tenemos que convencer al maestro de que la evaluación no es un castigo, sino un mecanismo para mejorar y conocer sus necesidades"

Ricardo Anaya señaló que en toda evaluación existen resistencias pero la relación con el magisterio se encuentra fracturada, por lo que es necesario que los maestros tengan condiciones de certidumbre, por lo que dijo estar abierto al diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para establecer mecanismos que mejoren la enseñanza.

El aspirante presidencial aclaró que no dará marcha atrás a la Reforma Educativa de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio.

"Toda Reforma tiene resistencias, fue la sociedad civil, entonces, dar marcha atrás a pasos tan importantes que hemos dado, me parece que sería un error histórico. Tenemos que reconocerlo, no tiene responsabilidad la sociedad civil, pero sí el gobierno, y en esa parte, asumamos todos los que estamos en la función pública, no cumplimos con comunicar de manera adecuada la reforma”.