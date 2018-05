Anaya sacará al Ejército de las calles lo más pronto posible

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, mencionó que aunque sería demagógico poner un plazo para que el Ejército salga de las calles, afirmó que será "tan pronto sea posible", de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio.

En su participación en el evento Diálogo por la Paz y la Justicia, mencionó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Felipe Calderón tiene que ser cambiada, ya que 10 años eran suficientes para tener hoy resultados para combatir la inseguridad.

"Sé que el hubiera no existe y 10 años eran mucho más que suficiente. El problema es que ha habido una terrible negligencia,,, ¿Cuánto tiempo? Lo tenemos que hacer tan pronto como sea posible. Fijar un plazo, me parece que en este momento, de manera arbitraria, sería demagógico y lo tenemos que construir con los verdaderos especialistas”.

Ricardo Anaya recalcó que se debe responsabilizar a los gobiernos locales de no profesionalizar a sus elementos policiacos, porque es muy cómodo dejarle todo el tema al gobierno federal, por lo que la labor es subsidiaria, extraordinaria y debe ser temporal.

“Los cuerpos policiacos no se han profesionalizado, los gobiernos no han asumido su responsabilidad. La deficiencia más grande es que no se incentiva a los policías, por ello es necesaria la Ley de Mando Mixto para que los gobiernos se pongan a trabajar”