Anaya saca de contexto foto de AMLO y Peña del 2012, Verificado 2018

De acuerdo con la iniciativa periodística Verificado 2018, la imagen que mostró el candidato a la presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, durante el tercer debate en donde aparece su contendiente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Enrique Peña Nieto es del año 2012, rumbo a las elecciones 2018.

Ricardo Anaya mostró la foto como una prueba de que Andrés Manuel tiene un pacto con Peña Nieto, una imagen en la que los dos políticos aparecen juntos para dar certeza de las acusaciones que ha estado manteniendo durante toda la semana.

Pero el candidato del Frente no explicó que la fotografía tiene seis años desde que fue tomada.

Verificado 2018 informa que la fotografía se tomó durante la firma del Pacto de Civilidad ante el extinto Instituto Federal Electoral, en junio de 2012, cuando Peña Nieto y López Obrador contendían por la Presidencia. Este evento público fue reportado por diversos medios de comunicación.

Durante el tercer debate presidencial Andrés Manuel López Obrador mostró una fotografía de Anaya con Peña Nieto para acusar un pacto entre los políticos, apartir de ese momento los dos aspirantes estuvieron discutiendo por casi un minuto.

Anaya respondió con otra imagen en la que aparece López Obrador con Peña Nieto y argumentó que él también se toma fotos con Peña y pactó. El aspirante de Juntos Haremos Historia aclaró que esa fotografía es de un debate en 2012 y dijo que desde entonces no ha visto al presidente.

Aunque en ese momento las cámaras no enfocaron directamente a la foto que mostró Anaya, por un momento de la transmisión se logró entrever que en la imagen aparecen cinco personas.

La discusión

Andrés Manuel López Obrador: Si mira, este es el verdadero pacto Anaya y Peña.

Ricardo Anaya: Aquí hay fotos tuyas con Peña mira.

Andrés Manuel López Obrador: Si, en el debate, en el debate.

Ricardo Anaya: Este es López Obrador con Peña.

Andrés Manuel López Obrador: Yo no lo he visto, no le he visto a Peña en seis años.

Ricardo Anaya: Aquí estás con Peña.

Andrés Manuel López Obrador: ¿Puedo terminar?.

Ricardo Anaya: Es que él también se toma fotos con Peña y él pactó.

Andrés Manuel López Obrador: No lo he visto, no lo he visto en seis años.

Ricardo Anaya: ¿Pactaste con él, ¿si o no?

Andrés Manuel López Obrador: No.

Ricardo Anaya: Claro.

Andrés Manuel López Obrador: No, no he pactado con él, no lo he visto en seis años, y tu te has reunido con él nada más en un año…

Ricardo Anaya: Y le ofreciste impunidad, y le ofreciste impunidad…

Andrés Manuel López Obrador: ¿Me dejan? En un año se reunió seis veces, ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel, sabes qué este… no es mi fuerte la venganza, justicia no venganza .

Ricardo Anaya: Y le ofreciste impunidad.