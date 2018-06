Anaya responsabiliza a Peña Nieto por video de presunto lavado de dinero con hermano de Barreiro

Luego de que una página de internet difundiera un video con supuesta evidencia de que los hermanos Manuel y Juan Barreiro realizaron lavado de dinero para invertir recursos en la campaña del candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés ha respondido con otro video en el que responsabiliza al gobierno de Enrique Peña Nieto por los ataques en su contra, rumbo alas elecciones 2018.

Ricardo Anaya asegura que el contenido del video es totalmente falso, e incluso responsabiliza a Peña por su seguridad y la de su familia.

Durante el video el candidato presidencial del Frente declara que está consciente de que la guerra sucia se mantendrá hasta el día de la elección debido a que Andrés Manuel y Peña han pactado para que su contendiente resulte ganador el próximo domingo 1 de julio.

A través de la publicación en su cuenta de Twitter, Ricardo Anaya hizo referencia a las declaraciones que hizo en su visita a la Universidad Iberoamericana acerca del presidente Enrique Peña Nieto.

Finalmente Anaya, invita a los mexicano a no creer en los ataques en su contra y reitera que no se rendirá en esta contienda electoral.

“Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el 1 de julio. A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas. Y a usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir. Vamos a ganar, México va a cambiar”.