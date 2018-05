Anaya responde "lo que cuenta es el 1 de julio" a Derbez

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, respondió a los señalamientos de Luis Ernesto Derbez, acerca de que se le había acabado el tiempo para alcanzar a Andrés Manuel López Obrador, diciendo que lo que cuenta en estas elecciones son los votos el próximo domingo 1 de julio.

Cuando fue cuestionado acerca de lo que opina de las declaraciones de Luis Ernesto Derbez, quien también se postulaba para ser el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya respondió que aunque respeta al ex canciller, no comparte su opinión.

Luis Ernesto Derbez consideró que desaprovechó una buena oportunidad en el segundo debate presidencial para posicionarse entre los electores, y que no fue bien preparado para el encuentro.

"Tuvo que haberse arriesgado muchísimo más, haber hecho propuestas mucho más audaces (...) no salir con obviedades como 'yo también quiero subir el salario mínimo'. Francamente, creo que es una pérdida tremenda de tiempo. No escucha nada, no dice nada y, desde luego, da un poco de populismo que no deberíamos estar en este momento haciendo." Luis Ernesto Derbez