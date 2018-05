Anaya responde: es un honor ser demandado por el hombre más corrupto de México

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dijo que es un "honor" ser demandado por el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, "uno de los hombres más corruptos en la historia de nuestro país", luego de que señalara sus declaraciones en el primer debate presidencial como daño a la moral.

“Por cierto, me parece muy curioso que al que no demande es a (Andrés Manuel) López Obrador. Habría que recordar aquellos años, el secretario de Trabajo de Duarte, en donde estaba haciendo trabajo político a favor, justamente, del candidato de Morena, de Cuitláhuac (García)”

Al tratar de bromear acerca del tema, Ricardo Anaya expuso: Pues francamente es un honor que me demande uno de los hombres más corruptos en la historia de nuestro país.

Agregó que es sospechoso que nunca señale a Andrés Manuel López Obrador.

“Para mí es un honor que me demande Duarte, me parece muy sospechoso que al que nunca critica es a López Obrador”

Javier Duarte ha interpuesto una demanda por difamación ya que el candidato Anaya lo había señalado en el primer debate presidencial por haber aplicado a niños con cancer tratamientos falsos.

Ricardo Anaya también se comprometió con los maestros en materia educativa y señaló a López Obrador de querer privatizar la educación.

Recordó que durante el Foro 10 x la Educación expuso su compromiso en el tema.

“Ahí expuse mis compromisos en este tema, me parece verdaderamente lamentable que López Obrador no haya asistido, pero más lamentable aún, que haya pretendido engaña a la sociedad civil, con respuestas que envió por escrito, pero que después contradijo el sábado pasado en Oaxaca. López Obrador no ofrece un mejor futuro para las niñas y para los niños”