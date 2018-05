Anaya reconoce que ‘"Le fallamos a los pueblos indígenas’ de México.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente' reconoció que se le falló a los pueblos indígenas en sus derechos y necesidades en su visita a “Las Margaritas”, en Chiapas este miércoles y prometió que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, apoyará a las personas más necesitadas de todo el país.

El abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aseguró que “la paz es mucho más que la ausencia de conflicto porque no puede vivir en paz quien no sabe que va a comer al día siguiente” y se comprometió con los más necesitados de México, después de recordar que en esa comunidad se dio el levantamiento zapatista, en enero de 1994.

“Estar hoy aquí en Las Margaritas, en Chiapas, me obliga a recordar que este movimiento hizo que todo México y todo el mundo pusiera sus ojos en Chiapas. Y ese movimiento nos obliga a reconocer que fallamos, que no estuvimos a la altura de los derechos y las demandas de los pueblos indígenas, que no tuvimos la capacidad de ofrecer progreso, de ofrecer desarrollo, de ofrecer bienestar, de ofrecer oportunidades a los pueblos indígenas en todo nuestro país”.