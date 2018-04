Anaya rechaza pacto cupular con Peña y Meade

El candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, ha rechazado cualquier pacto con el presidente Enrique Peña Nieto y acuerdo cupular con José Antonio Meade para poder vencer a Andrés Manuel López Obrador en estas elecciones 2018.

“No a acuerdos cupulares, bajo ninguna circunstancia, y sí al voto útil y no al pacto de impunidad”

Acerca de las declaraciones del pasado viernes en su reunión con empresarios de Citibanamex, fue cuestionado por dejar abierta la posibilidad de tener algún acuerdo, pero negó que se haya interpretado de esa manera y aclaró que fue una invitación a que las personas se sumen a su proyecto.

“Lo que yo he dicho es que estoy dispuesto a recibir en el proyecto a toda la gente que de buena voluntad que se quiera sumar para que podamos ganar y hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país”

Ricardo Anaya seguró que no tendrá pactos cupulares para ganar las elecciones, sino que hace un llamado al voto útil sin importar partidos políticos.

“No creo en pactos cupulares, no lo estoy buscando, lo que estoy haciendo es un llamado al voto útil, a la gente que quiera sumarse, independientemente del partido en el que militen y sobre todo a la gente que no tiene militancia partidista, por supuesto que no es un llamado a él ( a Meade)”.