Anaya promete el mejor transporte y recursos como nunca antes para Querétaro

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, ha prometido para el estado de Querétaro recursos como nunca antes y el mejor sistema de transporte, de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio del 2018.

"Quiero ser presidente de México para devolverle a Querétaro un poquito de lo muchísimo que me ha dado, quiero ser presidente para servir a Querétaro y desde ahora se los digo, se va a notar y se va notar mucho que el Presidente de México es queretano"

Ricardo Anaya aseguró que trabajará en conjunto con Luis Bernardo Nava, para que en Querétaro haya el doble de seguridad y la mitad de tráfico.

Durante el evento, el candidato del Frente se mostró agradecido con el estado que más ama, ya que fue donde creció, se casó y tuvo a sus tres hijos.

“Dicen el refrán popular que hechos son amores y no solo buenas razones, así es que no solo vengo a gradecer, también me vengo a comprometer con Querétaro, va haber recursos para Querétaro como jamás ha habido en la historia presupuestal de Querétaro”