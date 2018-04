Anaya promete devolver la seguridad a Quintana Roo

El candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, visitó la ciudad de Playa del Carmen, en donde ha expuesto sus propuestas de campaña para Quintana Roo en estas elecciones 2018 y prometió devolver la seguridad para mantener el turismo y las fuentes de empleo en el estado.

En el evento proselitista, Anaya se comprometió a acabar con la corrupción, la violencia, la impunidad, y recuperar la paz que se ha perdido, especialmente en la zona norte de Quintana Roo. Habló acerca de la corrupción que se ha vivido en el estado, sobre todo en la administración de Roberto Borge, quien ya está en la cárcel, criticando que existan funcionarios y políticos que roban el dinero público cuando hay tantas necesidades sociales en Quintana Roo.

Ricardo Anaya, manifestó su apoyo a las mujeres, para que puedan lograr la igualdad de salario. Su combate a la inseguridad será a través del fomento del empleo y la cultura.

El candidato ha dado a conocer que ha percibido gran desigualdad entre el norte y el sur de Quintana Roo, depsués de haber recorrido el estado.

"Algo que he escuchado es que no hay medicinas en los centros de salud; cuando no tenemos salud todo lo demás pasa a segundo plano, por eso un compromiso que vengo a hacer es que haya médicos, enfermeras y medicinas suficientes"