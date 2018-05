Anaya promete a los que ganan menos de 10 mil pesos al mes no pagar ISR

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, declaró durante su gira por Michoacán, que de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, las personas que ganen menos de 10 mil pesos al mes no pagarán Impuesto sobre la Renta (ISR).

“Que todas las personas que ganan menos de 10 mil pesos. No paguen el Impuesto Sobre la Renta (ISR), es decir que paguen una tasa cero. Eso tiene un doble beneficio: primero para quienes hoy tienen un empleo, implica recibir un mes completo adicional de sueldo cada año, y segundo, para quienes no tienen empleo eso disminuye la barrera para ingresar a la formalidad y lograr justamente ese objetivo. No sólo crear empleos sino empleos formales con seguridad social"