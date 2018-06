Anaya pide que no le saquen a debatir con los jóvenes

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, declaró que no puede ser presidente quien tiene miedo a dialogar con los jóvenes, esto en referencia a sus contendientes José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones 2018.

“Que no le saquen, porque no puede ser Presidente quién tiene miedo a los jóvenes”

Ricardo Anaya aseguró que tanto el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, como el de Todos por México, José Antonio Meade, les da miedo debatir con los jóvenes, motivo por el que han rechazado la invitación de asistir al encuentro con la Universidad Iberoamericana.

Durante una reunión con simpatizantes de los partidos que conforman la coalición del candidato del Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya manifestó que su participación en la Universidad Iberoamericana fue franca y con diálogo abierto.

Cabe destacar que solamente dos de los cuatro candidatos accedieron a la invitación de los estudiantes, Ricardo Anaya y el independiente Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", por lo que el aspirante presidencial del Frente les envió un mensaje a aquellos que se negaron:

“Y hay otros dos candidatos que ya dijeron que ellos no quieren ir a dialogar con los jóvenes. A (José Antonio) Meade y (Andrés Manuel) López Obrador les da miedo dialogar con los jóvenes, no quieren ir a la Ibero, yo desde aquí les digo que no le saquen, no puede ser presidente de México quien tiene miedo a dialogar con los jóvenes”