Anaya pide a millennials votar por alguien joven

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, pidió a los millennials que elijan a un presidente joven como ellos para estas elecciones el próximo domingo 1 de julio del 2018.

Ricardo Anaya resaltó que este sector de la población son los más prácticos, que les interesan las propuestas claras y saber cómo se van a realizar.

"Son los más prácticos de toda la población, no les gustan los rollos, les gusta cómo vamos a hacer las cosas y qué es lo queremos hacer".

El aspirante del Frente mencionó que así como los millennials, él vivió el cambio tecnológico por lo que confía en que de esta forma se pueden mejorar las políticas públicas.

Hizo un llamado al voto útil, ya que no se trata de elegir entre personas, sino entre proyectos para la nación, y su visión es de futuro, no es una nostálgica del pasado.

Cuando se le preguntó por qué menciona tanto a su contendiente de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya respondió que es importante contrastar ideas.

"Hay que hacer contraste; así son las campañas políticas. Yo sé que la gente de buena fe, así me lo decían en el aeropuerto, “ya no hables de los demás, nada más haz tus propuestas”... No alcanza, sí hay que contrastar con el de enfrente para poder ganar la elección"