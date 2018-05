Anaya llevará el Metro a Valle de Chalco

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se comprometió con los habitantes de Valle de Chalco con la construcción de un hospital, mejorar la seguridad y llevar el Metro hasta el municipio, de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio.

Durante su acto proselitista en el municipio, Ricardo Anaya prometió conectarlos con la Red del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, explicando que la población sufre porque el transporte público es insuficiente, inseguro e ineficiente.

“Hoy ustedes sufren de un transporte público que no es suficiente, que no es seguro y tardan mucho en llegar a su trabajo. Se ha comprometido desde hace muchos años y no se ha cumplido. Yo vengo a darles la garantía de que ahora sí lo vamos a cumplir; va a llegar el Metro hasta Chalco, ese es el compromiso porque eso es lo que ustedes se merecen”