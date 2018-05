Anaya exige a AMLO explicar alianza Primor (PRI-Morena) en el Senado

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que su contendiente Andrés Manuel López Obrador está "nervioso, espantado y preocupado" por el llamado que hizo al voto útil en las elecciones el próximo domingo 1 de julio. Además exigió que explique la alianza entre el PRI y Morena en el Senado.

Durante su conferencia de prensa matutina, Ricardo Anaya declaró que el Frente ganará los comicios uniendo fuerzas.

"El llamado al voto útil lo tiene muy nervioso, lo tiene espantado, porque él sabe perfectamente que la mayoría de los mexicanos no quieren que él sea Presidente... mi llamado no es a las cúpulas, es a la gente, a quienes militan en los distintos partidos, sobre todo, a las y los ciudadanos que no tienen partido político, mi llamado no es a ese señor (Meade)".