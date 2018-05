Anaya dice que el cambio en el PRI es "señal que va en picada"

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, declaró desde su natal Querétaro, que el cambio en la dirigencia nacional del PRI, René Juárez en sustitución de Ochoa Reza, es "señal de que la campaña va en picada" rumbo a las elecciones 2018.

“Yo soy respetuoso, por supuesto, de las decisiones que tomen otros partidos políticos, pero no queda duda de que este cambio es una muestra, una señal inequívoca de que la campaña presidencial del PRI no va bien, de que van en un muy lejano tercer lugar, es una campaña, y lo digo sin ánimo de molestar a nadie, que va en franca picada”

Hizo énfasis en que desde el primer debate presidencial se aclaró el panorama, y se demostró que el PRI no tiene posibilidad de ganar y agregó que en su coalición no hay ni habrán cambios hasta las elecciones el próximo domingo 1 de julio.

"Lo que está claro es que el PRI no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar, eso lo sabemos muchos, quedó clarísimo a partir del último debate presidencial: el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar y este cambio en pleno proceso electoral, a media campaña, es una señal clara de que el PRI va en picada, no va bien su campaña presidencial"