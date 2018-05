Anaya dice, “El llamado al voto útil es a la gente”.

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, dijo este miércoles que el “llamado al voto útil es a la gente” ya que su coalición, “Por México al Frente”, es la única que le puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador (AMLO ) de “Juntos Haremos Historia” en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

“El llamado al voto útil es a la gente. Los acuerdos cupulares no funcionan porque además no hay políticos que sean dueños de votos. Ni los candidatos, ni los dirigentes, ni los presidentes le pueden decir a la gente por quién votar. Hay gente buena en todos los partidos y hay gente buena que no milita en ningún partido político”, dijo Anaya.