Anaya dice “ El Frente va fuerte por un México en paz”.

No tiene paz quien no sabe si sus hijos van a regresar seguros a su casa; no tiene paz aquel al que le piden derecho de piso; no tiene paz la persona a la que no le alcanza el dinero. Eso va a cambiar, en mi gobierno, nuestra prioridad será asegurar la paz en todo #México. pic.twitter.com/pceEukvQnQ

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 24 de mayo de 2018